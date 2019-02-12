شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد أغلى أندية العالم على مستوى الرعاية والان مع التفاصيل

السعوسية نيوز 365- أعلنت منظمة POWA وهي أعلى منظمة في العالم لتقييم الرعاة، أن ريال مدريد هو أغلى نادي في العالم من حيث عقود الرعاية، حيث احتل المركز الثاني في هذه القائمة بعد دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية فإن ريال مدريد وصل إلى هذه المكانة بسبب التتويجات الثلاثة المتتالية بدوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية، فضلاً عن امتلاكه عقود رعاية ضخمة خاصةً مع شركة طيران الإمارات التي ترعى قمصان الفريق وشكرة أديداس الألمانية التي تصنع قمصان الفريق، فضلاً عن عدة عقود أخرة مع شركات مثل أودي وEA SPORTS، وHUGO BOSS وماهو لصناعة المشروبات.

وأضافت الصحيفة أن نادي برشلونة يحتل المركز الثالث في هذه القائمة حيث سعتمد على عقود رعاية مع شركة نايكي الأمريكية التي تصنع قمصانه وشركة راكوتين اليابانية التي ترعى قمصانه، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل أودي وجيليت وأليانز، فيما حلت مسابقة الدوري الإسباني في المركز التاسع.

وصرح مايكل فلين، المدير التنفيذي لPOWA: ريال مدريد وبرشلونة هما أكبر ناديين في العالم وتمكنا من الوصول لهذه المكانة بفضل قوتهما الاقتصادية والتسويقية فضلاً عن نجاحاتهما الرياضية.

وأضاف: لقد تخطت عقود رعايتهما رعاية مسابقات ضخمة مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز ودوري كرة القدم الأمريكية، وهذا يعود للعمل الجاد الذي قاما به لنشر علامتهما التجارية حول العالم، كما أن دوريهما الإسباني يحتل المرتبة الثانية من حيق رعاية الدوريات وبمسافة ليست بعيدة عن البريميرليج.