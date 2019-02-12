شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يحفظ حقه في إعادة شراء نجم شالكه والان مع التفاصيل

الخليج 365- وضع نادي مانشستر سيتي الانجليزي، بندا يسمح له بإعادة شراء الويلزي رابي ماتوندو، لاعب شالكه الألماني.

وكان الويلزي رابي ماتوندو قد انتقل إلى صفوف شالكه في شهر يناير الماضي مقابل 11 مليون جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز، إن مانشستر سيتي ضمن حق إعادة اللاعب إلى ملعب الاتحاد في المستقبل مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

ورحل ماتوندو، صاحب الـ18 عاما، عن السيتي، للحصول على فرصة اللعب بصفة أساسية، لعدم مشاركته مع الفريق الأول للسيتزنز.