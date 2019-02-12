شكرا لقرائتكم 4 ملايين و500 ألف جنيه كلمة السر فى إنتهاء أزمة سموحة ونبروه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتهت أزمة اللاعب عبد الله بكرى والتى كانت قائمة بين نبروه وسموحه بإتفاق مسئولى الناديين على حلها بصورة ودية وعدم تصعيدها إلى المحكمة الرياضية بالإتحاد الدولى .

وكشف أحمد المسيرى رئيس نبروه عن كواليس التراضى الذى أًقيم فى مقر اتحاد الكرة قائلا : " الأزمة انتهت وتم التراضى بين إدارة نبروه وإدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر وتم الاتفاق على إنهاء الأزمة بصورة وديه مقابل حصول نادى نبروه على 4 مليون ونص من إجمالى المبلغ الذى أقرته لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية ".

واستطرد المسيرى حول بداية الخلاف قائلا : " كان نادى نبروه قد وقع مع اللاعب عبد الله بكرى عقد منذ عامين بـ250 ألف جنيها ، وتم وضع بند يسمح بحصولنا على 30% فى حالة إعادة بيع اللاعب فقط وليس الإعارة داخل أو خارج مصر.

وفى شهر 7 من العام الماضى أعلن نادى سموحة إعاره لنادى الباطن السعودى مقابل 450 الف دولار مع بند يسمح بتفعيل بند الشراء مقابل مليون و400 الف دولار

وفى محاولة للتحايل على أحقية حصولنا على 30% ألغى فريق الباطن عقد البيع مع سموحة وأبرم عقد جديد بالإعارة وذلك إبان انتقال اللاعب لصفوف فريق بيراميدز.

وبناء عليه تقدمنا بشكوى لاتحاد الكرة وأثبتنا بأن اللاعب تم بيعه وليس إعارته وحصلنا على حكم من لجنة شئون اللاعبين بالحصول على 540 ألف دولار مقابل إعادة بيع اللاعب.

وعلى الجانب الآخر استأنف المهندس فرج عامر على قرار لجنة شئون اللاعبين ولكن لجنة التظلمات أكدت أحقيتنا فى المبلغ المذكور.

وفى الساعات الأخيرة تم اتصال بينى وبين المهندس فرج عامر وأبرمنا جلسة ودية فى مقر الجبلاية وتوصلنا بحصولنا على 4 مليون ونصف من إجمالى المبلغ الذى أقرته لجنة شئون اللاعبين.

وأكد "المسيرى" على الاتفاق بإبرام توأمه بين الناديين فى الفترة المقبلة وفتح سبل على المستوى الإدارى والفنى.