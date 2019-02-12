شكرا لقرائتكم 15 دقيقة .. شباك عذراء في فترة جس النبض بين الأهلي وسيمبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 15 دقيقة من زمن الشوط الأول بين الأهلي وسيمبا ومازال التعادل السلبي يفرض نفسه في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على الاستاد الوطني بتنزانيا ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

عانى دفاع الأهلي في فترة جس النبض بين الفريقين، وتحمل محمد الشناوي الضغط الهجومي لفريق سيمبا الذي كاد يصل لمرمى ألأهيل في مناسبتين.

يلعب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي، وثلاثة لاعبين في الهجوم هم حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

يتصدر الأهلي المجموعة قبل مباريات الجولة الرابعة برصيد 7 نقاط جمعهم من انتصارين وتعادل، ويحل فيتا كلوب في المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط، ويأتي سيمبا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يأتي شبيبة الساورة الجزائري في المركز الأخيرة برصيد نقطتين.