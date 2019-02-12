شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جماهير سيمبا تحتشد فى الملعب الوطنى لحضور مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشدت جماهير سيمبا التنزانى فى الملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام قبل انطلاق مباراة الأهلى وسيمبا فى بطولة أفريقيا. وقبل حوالى ساعة من اللقاء مازال عدد كبير من جمهور سيمبا محتشدا أمام بوابات الملعب للدخول ومؤازرة الفريق. كان مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى قد أعلن تشكيل فريقه لمواجهة "سيمبا المقرر إقامتها فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر الرابعة بتوقيت تنزانيا ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. ويضم التشكيل: حراسة المرمى: محمد الشناوى، خط الدفاع: محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول، خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدى فتحى، خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحى وجونيور أجايى.

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