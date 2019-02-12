اونلاين | كورة لايف HD بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري ابطال افريقيا.. يالا شوت| كورة اون لاين yalla shoot

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تقدم "بوابة الخليج 365" بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري ابطال افريقيا.. يالا شوت| كورة اون لاين yalla shoot ، والمقرر لها في الثالثة من عصر اليوم، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي سيقام على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام.

بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري ابطال افريقيا.. يالا شوت| كورة اون لاين yalla shoot

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي أمس، أن هدف فريقه دائما هو الفوز، وبالتالي فإن لقاء اليوم أمام سيمبا سيكون مختلفا تماما عن لقاء الجولة السابقة الذي انتهى بفوز فريقه بخمسة أهداف نظيفة؛ لأن المباراة السابقة انتهت وأصبحت ماضيا وأمامنا مواجهة في الحاضر نعمل على الفوز بها.

يذكر أن مباراة الجولة الثالثة بين الفريقين انتهت بفوز الأهلي بخماسية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.