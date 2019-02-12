اونلاين | يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة ماتش الاهلي بث مباشر اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا لايف Youtube اون لاين

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موعد مباراة الأهلي وسيمبا

نقدم لكم أيضاً موعد مباراة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم الثلاثاء 12-2-2019 حيث تنطلق المباراة في تمام الـ 4:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 3:00 مساءاً بتوقيت مصر . 3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 3:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 3:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 3:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 4:00 مساءاً بتوقيت العراق . 3:00 مساءاً بتوقيت السودان . 4:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 2:00 مساءاً بتوقيت تونس . 2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 2:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 4:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 4:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 4:00 مساءاً بتوقيت قطر. 1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 4:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

تشكيل مباراة الأهلي وسيمبا

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كما نقدم لكم التشكيل المتوقع لمباراة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم، سيمبا Vs الأهلي. البطولة : دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات - الجولة الرابعة). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 . الملعب : الملعب الوطني . المعلق : علي محمد علي . نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (5-0) سيمبا، حيث أن تشكيل الأهلي وسيمبا:حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : علي معلول – أيمن أشرف – محمد هاني - كريم نيدفيد خط الوسط الدفاعي : عمرو السولية - حمدي فتحي خط الوسط الهجومي : رمضان صبحي – ناصر ماهر – حسين الشحات خط الهجوم : جونيور أجايي.

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا

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مباشر مباراة الأهلي وسيمبا

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