اونلاين | (بث مباشر) لحظة بلحظة مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث حي وسريع kooora

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مباراة الأهلي المصري أمام سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، بالإضافة إلى البث المباشر للمباراة، حيث نقدم لكم سيرفرات متنوعة لمشاهدة المباراة بأقل وأعلي جودة، وكذلك متابعة لقاء المارد الأحمر بطل القارة السمراء على الهاتف الجوال دون تقطيع في الصورة.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا

يحل فريق الأهلي المصري ضيف على سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مساء الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة. المباراة تنقل لكم مباشرة وحصرياً في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

مباراة الأهلي وسيمبا تبث على قناة beIN SPORTS HD4 مباشرة بتعليق الزميل علي محمد علي، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

موعد وتوقيت مباراة الأهلي وسيمبا - الثلاثاء 12/02/2019

المباراة: الأهلي x سيمبا

التعليق: علي محمد علي

القناة: HD4

توقيت المباراة

16:00 بتوقيت مكة المكرمة 15:00 بتوقيت القاهرة

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14:00 بتوقيت تونس 14:00 بتوقيت المغرب

موعد البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا

يبدو الأهلي المصري وصيف بطل النسختين الأخيرتين وحامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة (8) مرشحاً فوق العادة لحجز أولى بطاقات ربع النهائي عندما يحل ضيفاً على سيمبا في حال فوزه.

وكان الأهلي أكرم وفادة سيمبا 5-0 في برج العرب ذهاباً، وبالتالي سيسعى إلى تجديد فوزه وتعزيز صدارته برصيد 10 نقاط

المجموعة الرابعة لدوري ابطال أفريقيا

الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف النقاط

الأهلي 3 2 1 0 7 7

فيتا كلوب 3 1 1 1 3 4

سيمبا 3 1 0 2 -7 3

شبيبة الساورة 3 0 2 1 -3 2