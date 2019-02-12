اونلاين | بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا كورة اون لاين | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم | كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا افريقيا

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريق سيمبا بطل تنزانيا سيظهر بوجه مختلف عن الذي ظهر به في مباراة الجولة الماضية بدوري الأبطال، مشددًا أن قائمة الأهلي في دار السلام خالية من أي إصابات. ويتأهب الأهلي لمواجهة سيمبا الثلاثاء لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على الملعب الوطني في العاصمة دار السلام. وأضاف عبد الحفيظ من خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي: "مباراة اليوم ليس لها علاقة بمباراة الجولة الماضية أمام سيمبا والتي فاز فيها الأهلي بخماسية دون، هدفنا تجميع النقاط من أجل التأهل، كما أن سيمبا سيكون مختلف، الفريق سيتسلح بعاملي الأرض والجمهور بالإضافة إلى الطقس أيضًا من الحرارة والرطوبة." بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا كورة اون لاين | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم | كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا افريقيا يستضيف ملعب "دار السلام الوطني" بتنزانيا، المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وسيمبا التنزاني، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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-موعد مباراة الأهلي اليوم

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ويلتقي الاهلي نظيره سيمبا التنزاني في تامام الثالثة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة بتوقيت جرينيتش، موعد مباراة الأهلي اليوم في افريقيا,, ميعاد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم,, موعد مباراة الأهلي اليوم,, موعد مباراة الأهلي اليوم في افريقيا,, موعد مباراة الأهلي اليوم في افريقيا ضد سيمبا,, ميعاد مباراة الأهلي وسيمبا امتى النهارده,, موعد مباراة الأهلي اليوم أمام سيمبا التنزاني,, موعد مباراة الأهلي وسيمبا اليوم,,

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا

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التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي اليوم

وتضم تشكيلة الأهلي، الحارس محمد الشناوي، خلف الرباعي محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم والتونسي علي معلول في الدفاع، وحمدي فتحي وعمرو السولية وكريم وليد نيدفيد للوسط، ورمضان صبحي وحسين الشحات والنيجيري جونيور أجاي في الهجوم.

من المتوقع أن يخوض الاهلي مباراته أمام سيمبا اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هانى.

خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وناصر ماهر ورمضان صبحي.

وفي الهجوم: جونيور أجاى.

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