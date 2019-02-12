اونلاين | الآن LIVE : بث حي HD .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا BENI

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الآن LIVE : بث حي HD .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا BENI



اتفق خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا مع مسئولي سيمبا التنزاني على تخصيص مدرج للجالية المصرية بالملعب الوطني بالعاصمة التنزانية بدار السلام خلال لقاء الأهلي مع سيمبا.

الآن LIVE : بث حي HD .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا BENI



واتفق الطرفان على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، خاصة أن الأهلي أقبل على نفس الخطوة مسبقا في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة السابقة بملعب برج العرب بالإسكندرية والذي فاز به الأهلي بخماسية نظيفة.

الآن LIVE : بث حي HD .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا BENI



ويلتقي الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني في الرابعة عصر اليوم بتوقيت تنزانيا الثالثة عصرا بتوقيت مصر ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الآن LIVE : بث حي HD .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا BENI

