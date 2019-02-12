اونلاين | بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا - كورة اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا - كورة اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الأهلي ضيفاً على نظيره سيمبا التنزاني عصر اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

استهل الأهلي مشواره في دوري الأبطال بمواجهة فريق فيتا كلوب، وتمكنوا من تحقيق الفوز بنتيجة 2-0، ثم واجهوا شبيبة الساورة الجزائري وانتهت بالتعادل، ثم سيمبا التنزاني وحققوا فوزاً كبيراً بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.

وفي الدوري المصري يتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز الثاني والزمالك صاحب الصدارة، وخاض المارد الأحمر منذ بداية الموسم الحالي للدوري الممتاز 18 مباراة، تمكن من الفوز في 12 مباراة وخسارة مثلهم، وكان التعادل حاضراً في ثلاث مباريات.

ستشهد قائمة الأهلي ضد سيمبا التنزاني غياب أحمد فتحي، محمد نجيب، محمد محمود، سعد سمير وجميعهم بداعي الإصابة، ولن يكون هناك أي غيابات بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يخوض مدرب الأهلي مارتن لاسارتي المباراة بذات التشكيل المعتاد عليه في المباريات الماضية، حيث سيعتمد على الشناوي في حراسة عرين المارد الأحمر، وفي الدفاع معلول وأيمن أشر وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وفي وسط الميدان حمدي فتحي والسولية، ومن أمامهم الثلاثي حسين الشحات ورمضان صبحي وناصر ماهر وفي الأمام أجايي.

تشكيل الأهلي ضد سيبما التنزاني | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني

حمدي فتحي – عمرو السولية

رمضان صبحي – ناصر ماهر – حسين الشحات

جونيور أجايي

سيكون إمكانية مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر متاحاً عبر قناة BeIN SPORT HD 4، وأسندت مهمة التعليق على أحداث المباراة للمعلق علي محمد علي، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.