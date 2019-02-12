انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تكشف عن "تعويذة" بطولة العالم لألعاب القوى والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 02:35 مساءً - أزاحت دولة قطر الستار، اليوم الثلاثاء، عن "تعويذة" بطولة العالم لألعاب القوى، التي ستحتضنها هذا العام، وذلك على هامش احتفالها باليوم الرياضي في نسخته الثامنة.

وكشف رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، عن تعويذة مونديال ألعاب القوى، التي جاءت على شكل "صقر" وتحمل اسم "فلاح".

ومن المقرر أن يحتضن استاد خليفة الدولي بحُلته المونديالية بطولة العالم لألعاب القوى، في الفترة ما بين الـ27 من سبتمبر والـ6 من أكتوبر المقبلين،

وقبل ذلك، تحتضن الدوحة، في الثالث من مايو المقبل، بطولة الدوري الماسي لألعاب القوى (ملتقى الدوحة)، بمشاركة نخبة من أبطال وبطلات العالم.

وتعدّ الدوحة عاصمة للرياضة العالمية، وهو ما تجسد فعلياً حين أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية، في 9 فبراير الجاري، "روزنامة" الأحداث والفعاليات الرياضية التي ستستضيفها الاتحادات والهيئات الرياضية في قطر خلال 2019.

وتضمّنت الروزنامة 58 حدثاً وفعالية رياضية، بزيادة 18 فعالية وبطولة رياضية أُقيمت في 2018، حيث شهد العام الماضي تنظيم ما مجموعه 40 بطولة، تنوعت ما بين محلية وخليجية وآسيوية، وثلاث بطولات عالمية.