شكرا لقرائتكم خبر عن نجم وست هام يدعم محمد صلاح ضد العنصرية والان مع التفاصيل
الخليج 365- طلب ميخائيل أنطونيو، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي من ناديه، توقيع عقوبات ضد المشجعين العنصريين، بعد أحداث مباراة ليفربول.
وكانت تقارير قد أكدت تعرض محمد صلاح، مهاجم ليفربول، للإساءات العنصرية من مشجعي وست هام في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.
وقال أنطونيو في تصريحات له: "هذا الأمر حدث من شخص واحد فقط، ويجب أن يتم منعه في دخول الملاعب نهائيا طوال الحياة".
وتابع لاعب وست هام: "العنصرية يجب أن تتوقف في ملاعب كرة القدم، ألوم الاتحاد الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لأنني لا أشعر بأنهم صارمون بما فيه الكفاية".
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