شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة في انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل

الخليج 365- تحدث فابيو باراتيسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي عن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الصيف الماضي إلى السيدة العجوز.

وقال باراتيسي إن الصفقة ربما لم تحدث مطلقا إذا لم يواجه يوفنتوس نظيره ريال مدريد مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل عام.

وأضاف مدير يوفنتوس في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا:عندما لعبنا في مدريد ، جاء مينديز لنا مثلما يحدث عادة في المباريات بدوري الأبطال، وأخبرته أن كريستيانو سجل بعض الأهداف الرائعة.

وتابع مدير اليوفي : وكيل رونالدو نظر إليّ وقال: لن تصدق ذلك ، لكن كريستيانو ، إذا غير الفريق ، يريد الانضمام إلى يوفنتوس. ضع في اعتبارك أنه أقل غرابة مما قد تفكر به. سنتحدث عن ذلك لاحقًا.

وأضاف باراتيسي:نظر مينديز لي مرة أخرى. الآن كان من الواضح أنه كان جادًا وقال: تذكر الشيء الآخر ، سترى رونالدو يغادر مدريد. سأخبرك بوضوح: اللاعب لا يريد سوى التوقيع مع يوفنتوس. لعب لمانشستر يونايتد ، الذي يعد الفريق الإنجليزي الأكبر ، ثم ريال مدريد. يلعب فقط مع فرق التاريخ. لم يلعب في إيطاليا أبدًا ، إنه يريد الفوز باللقب الإيطالي أيضًا. إذا كنت تريده ، فهو هناك.