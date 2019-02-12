شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر والان مع التفاصيل

يحل الفريق الكروي بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على مضيفه فريق سيمبا التنزاني، في تمام الثالثة عصرًا يوم الثلاثاء، الموافق الثاني عشر من فبراير الجاري، على "الملعب الوطني" بالعاصمة التنزانية "دار السلام"، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وغادرت بعثة الأهلي القاهرة متوجهة إلي تنزانيا مساء السبت الماضي 9 فبراير الجاري، واصطحب الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة "مارتن لاسارتي" 21 لاعبًا في قائمة الفريق، بينما يغيب عن مباراة سيمبا عدد من لاعبي الأهلي سواء للإصابة أو لأسباب فنية أبرزهم: حسام عاشور، وليد سليمان، محمد نجيب، وليد أزارو، أحمد فتحي، مروان محسن، وأحمد حمودي.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط جمعها من (انتصارين – تعادل)، بينما يحتل فريق سيمبا التنزاني المركز الثالث برصيد 3 نقاط جمعها من (هزيمتين – فوز)، بينما يأتي فريق فيتا كلوب في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من (هزيمة – فوز – تعادل)، ويتذيل فريق شبيبة الساورة المجموعة برصيد نقطتين جمعها (تعادلين – هزيمة).

مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء 12 فبراير، قد تكون حاسمة لتأهل الأهلي لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا قبل جولتين علي انتهاء دور المجموعات، وذلك بشرط تحقيق المارد الأحمر الفوز بالمباراة ورفع رصيده لـ10 نقاط، مع فوز أو تعادل فيتا كلوب مع شبيبة الساورة الجزائري في المباراة الثانية بنفس الجولة، وفي هذه الحالة سيضمن الأهلي تأهله وسينتظر فقط تحديد مركزه بالمجموعة.