شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل نجم تشيلسي في يد هازارد والان مع التفاصيل
الخليج 365- ربط نادي تشيلسي الإنجليزي مستقبل نجم الفريق، بموقف البلجيكي إيدين هازارد، نجم البلوز، سواء بالبقاء أو الرحيل في الصيف المقبل.
وفقا لصحيفة ميرور، فإن مستقبل كالوم هودسون أودوي، مرتبط بنجم الفريق إيدين هازارد، حيث أنه حال قرر الأخير الرحيل في الصيف المقبل، فلن يوافق تشيلسي على بيع نجمه الشاب.
ورفض تشيلسي طلب أودوي بالرحيل الشهر الماضي إلى بايرن ميونيخ، على أمل أن يمنحه ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، فرصة أكبر للعب، لإقناعه بالاستمرار مع البلوز، حيث ينتهي عقده في صيف 2020.
وربطت عدة تقارير صحفية هازارد، بالانتقال إلى ريال مدريد، في الصيف المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مستقبل نجم تشيلسي في يد هازارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.