شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل نجم تشيلسي في يد هازارد والان مع التفاصيل

الخليج 365- ربط نادي تشيلسي الإنجليزي مستقبل نجم الفريق، بموقف البلجيكي إيدين هازارد، نجم البلوز، سواء بالبقاء أو الرحيل في الصيف المقبل.

وفقا لصحيفة ميرور، فإن مستقبل كالوم هودسون أودوي، مرتبط بنجم الفريق إيدين هازارد، حيث أنه حال قرر الأخير الرحيل في الصيف المقبل، فلن يوافق تشيلسي على بيع نجمه الشاب.

ورفض تشيلسي طلب أودوي بالرحيل الشهر الماضي إلى بايرن ميونيخ، على أمل أن يمنحه ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، فرصة أكبر للعب، لإقناعه بالاستمرار مع البلوز، حيث ينتهي عقده في صيف 2020.

وربطت عدة تقارير صحفية هازارد، بالانتقال إلى ريال مدريد، في الصيف المقبل.