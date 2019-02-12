شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن خطة سان جيرمان النارية أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أفصحت تقارير صحفية فرنسية عن الخطة التي سيلعب بها توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، في مباراة مانشستر يونايتد، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن توخيل سيخوض المباراة بخطة 4-2-3-1، مع مفاجأة وحيدة في التشكيلة الأساسية.

وقالت الصحيفة إن تياجو سيلفا، وبرسنيل كيمبيمبي، سيتواجدان في قلب الدفاع وعلى يمينهما تيلو كيرير، أما يسارا فإن توخيل ينوي الاعتماد على ليفين كورزاوا.

وأضافت الصحيفة أن الإسباني خوان بيرنات، سيجلس على مقاعد البدلاء، رغم إراحته في المباراة الأخيرة ضد بوردو بالدوري الفرنسي.

واختتمت الصحيفة أن ماركينيوس، سيشغل مركز ارتكاز الوسط أمام رباعي الدفاع، ويتولى ماركو فيراتي مهام اللاعب الجوكر، أمامه الثلاثي آنخيل دي ماريا وداني ألفيس وجوليان دراكسلر، خلف رأس الحربة كيليان مبابي.