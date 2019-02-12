انت الان تتابع الأهلي يتسلح بالقوة الضاربة لإسقاط سيمبا التنزاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني الأورجواياني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة «سيمبا التنزاني» والمقرر إقامتها على ملعب دار السلام في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، بتوقيت مصر، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتصدر الشياطين الحمر مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.

ويتكون تشكيل الأهلي من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي. خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي. ويقود المباراة تحكيميا الحكم السوداني محمود علي محمود، ويعاونه كلٌّ من وليد أحمد علي، مساعد