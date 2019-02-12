انت الان تتابع بعثة الاتحاد السكندري تصل الرياض استعدادًا للهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية (الرياض) لخوض مواجهة ثقيلة أمام الهلال السعودي متصدر ترتيب دوري المحترفين بالمملكة، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والمقرر إقامتها في السادسة ونصف مساء السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، قادمة من مكة المكرمة بعد أداء اللاعبين مناسك العمرة أمس الإثنين، حيث يترأس البعثة محمد مصيلحى، رئيس مجلس إدارة النادي السكندري.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانًا استشفائيًا خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، بملعب التدريب الخاص بالفريق، حيث يعقد حلمي طولان المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين عقب المران. وضمن قائمة الاتحاد 26 لاعبًا لمواجهة الهلال، وهو: الهانى سليمان، محمود الزنفلى، صبحي