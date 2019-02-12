انت الان تتابع بطل «تصدي القرن».. وفاة بانكس حارس الأسود الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

توفي جوردون بانكس، الحارس التاريخي لمنتخب الأسود الثلاثة، ونجم حراسة مرمى ناديي ليستر سيتي وستوك سيتي، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 81 عامًا، حيث ذكرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن جوردون بانكس المتوج بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده إنجلترا عام 1966، توفي اليوم، بعد صراع طويل مع المرض الخبيث، وأنه كان يحصل على علاج كيماوي في الأشهر الأخيرة من حياته، وقال نادي ستوك سيتي: «إنه لحزن عظيم أن نعلن رحيل بانكس بسلام في الليل.. حزناء لفقدانه ولكن لدينا العديد من الذكريات السعيدة معه، ولا يمكن أن نكون فخورين به أكثر من ذلك».

أسطورة حراسة المرمى الإنجليزية جوردن بانكس من مواليد شيفيلد 30 ديسمبر عام 1937، بدأ مشواره مع كرة القدم مع نادي تشيسترفيلد في عام 1955، وقد لعب معهم حتى عام 1959، وقد شارك خلال تلك الفترة في 23 مباراة فقط، وانتقل في عام 1959 إلى نادي ليستر سيتي. وقد تألق مع ليستر، ولعب معهم لمدة 7 مواسم، شارك خلالها