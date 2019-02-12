انت الان تتابع دويدار: ندمت على رحيلي من الزمالك والتوقيع للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

قدم أحمد دويدار، مدافع فريق الإنتاج الحربي، الشكر والتحية لكل من اطمأن عليه، وتمنى له الشفاء عقب العملية التي خضع لها في «وتر أكيليس»، بعد تعرضه للإصابة بقطع فى «وتر أكيليس» خلال ودية فريقه مع سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، ومن المقرر أن يبتعد دويدار عن الملاعب لمدة تقارب 8 أشهر ليتأكد نهاية موسمه مع الفريق، وأعرب دويدار في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» على إذاعة «راديو هيتس» عن سعادته بحرص مسئولي نادي الزمالك ولاعبيه على زيارته والتواصل معه.

وأبدى اللاعب ندمه على قرار الرحيل من الزمالك، حيث تعجل عدم البقاء، بينما أكد أنه أخطأ عندما فكر في اللعب للأهلي، ووقع على عقود انضمام للقلعة الحمراء، كاشفًا عن واقعة غريبة حدثت له، حيث إنه اتصل بإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوي مجلس إدارة القلعة البيضاء، في هذا الوقت، مؤكدًا لهما أنه يشعر بالذنب تجاه الزمالك