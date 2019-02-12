kora live - دوري أبطال إفريقيا - الأهلي وسيمبا - بث مباشر - بي ان سبورت HD

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يلا شوت - بث مباشر - مباراة الأهلي وسيمبا - دوري أبطال إفريقيا - بي ان سبورت

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يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره سيمبا التنزاني في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في مباراة هامة للمارد الأحمر، كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر.

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يلا شوت - بث مباشر - مباراة الأهلي وسيمبا - دوري أبطال إفريقيا - بي ان سبورت

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يدخل الأهلي مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل، وكان المارد الأحمر قد استهل مشواره في البطولة الإفريقية بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ثم قابل فريق شبيبة الساورة الجزائري واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة، ثم قابل فريق سيمبا وفاز بخماسية دون رد، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثالث، برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك، فبعد أن خاض الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا.

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يلا شوت - بث مباشر - مباراة الأهلي وسيمبا - دوري أبطال إفريقيا - بي ان سبورت

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على الجانب الآخر يدخل فريق سيمبا مباراة اليوم وهو يسعى للثأر من الهزيمة بخماسية نظيفة في الجولة الماضية، وكان فريق سيمبا قد استهل مشواره في دوري الأبطال من الدور التمهيدي، وقابل فريق إمبابان سوالوز، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (1-8)، ثم قابل فريق نكانا الزامبي في دور الـ32 وتغلب عليه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة(1-6)، وخاض الفريق التنزاني حتى الآن ثلاث مباريات في دور المجموعات، فاز في واحدة وخسر مبارتين، لايف يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم.

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تشكيل الأهلي:

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي اعتاد عليه منذ توليه المهمة، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، وفي الوسط سيبدأ حمدي فتحي بجانب السولية، وأمامهم الثلاثي حسين الشحات، رمضان صبحي، ناصر ماهر، وفي الأمام جونيور أجايي.

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يلا شوت - بث مباشر - مباراة الأهلي وسيمبا - دوري أبطال إفريقيا - بي ان سبورت

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وتنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية في بث حي ومباشر بدون تقطيع.

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