- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الحارس الإنجليزي غوردون بانكس بطل مونديال 1966 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (لندن)توفي الحارس الإنجليزي غوردون بانكس، بطل العالم 1996، عن عمر 81 عاما ليلة الاثنين-الثلاثاء بحسب ما أعلنت عائلته على موقع ناديه القديم ستوك سيتي.
وكتبت عائلته في بيان «بحزن كبير، نعلن وفاة غوردون بسلام في الليل»، مضيفة أنها «مفجوعة» و«فخورة» به.
وكان بانكس حارس مرمى بلاده في النهائي الشهير لمونديال 1966 عندما فازت إنجلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد واشتهر بصدة رائعة للأسطورة البرازيلية بيليه في مونديال 1970.
صور
صور
صور
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الحارس الإنجليزي غوردون بانكس بطل مونديال 1966 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.