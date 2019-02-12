شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الحارس الإنجليزي غوردون بانكس بطل مونديال 1966 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (لندن)

توفي الحارس الإنجليزي غوردون بانكس، بطل العالم 1996، عن عمر 81 عاما ليلة الاثنين-الثلاثاء بحسب ما أعلنت عائلته على موقع ناديه القديم ستوك سيتي.

وكتبت عائلته في بيان «بحزن كبير، نعلن وفاة غوردون بسلام في الليل»، مضيفة أنها «مفجوعة» و«فخورة» به.

وكان بانكس حارس مرمى بلاده في النهائي الشهير لمونديال 1966 عندما فازت إنجلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد واشتهر بصدة رائعة للأسطورة البرازيلية بيليه في مونديال 1970.

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