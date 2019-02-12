«عبد الحفيظ»: نلعب للفوز أمام «سيمبا» بعيدا عن الصعوبات

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أهمية مواجهة فريقه اليوم أمام سيمبا التنزاني ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالحفيظ أن الأهلي يلعب دائما من أجل الفوز مهما كانت الصعوبات أو المعوقات وهذا قدر نادي القرن الأفريقي الذي يلعب من أجل حصد البطولات والألقاب.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن مباراة اليوم ليس لها علاقة بلقاء الجولة السابقة، وفوز الأهلي بخماسية؛ لأن دور المجموعات هدفه جمع النقاط لضمان التأهل للدور التالي بجانب أن المنافس سيكون مختلفا تماما على أرضه ووسط جماهيره، إضافة إلى عامل الجو وارتفاع الرطوبة.

واختتم عبدالحفيظ حديثه أن هناك حالة من التركيز الكامل لدى اللاعبين والجهاز الفني؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم.

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