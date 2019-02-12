شكرا لقرائتكم جنش يؤازر دويدار بعد جراحة أكيليس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حارس الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش" على زيارة أحمد دويدار لاعب الإنتاج الحربى بعد خضوعه لجراحة وتر أكيليس. وكان دويدار قد تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق. ومن المقرر أن يبتعد دويدار عن الملاعب لمدة تقارب الثمانية أشهر ليتأكد نهاية موسمه مع الفريق.

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