شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يواجه مالاوى وديا بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي المنتخب الأولمبي مع مالاوي وديا يوم ٨ مارس المقبل بالقاهرة، في إطار استعداد منتخبنا لبطولة الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر من العام الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

كان الدكتور كرم كردي عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف علي المنتخب الأولمبي قد عرض علي المجلس مواجهة مالاوي تلبية لرغبة الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب الذي وضع في برنامجه خوض ثلاث مباريات في شهر مارس حيث سيلعب مباراتين خلال معسكر الخارجي باسبانيا أمام هولندا وأمريكا ويسبقهما لقاء مالاوي بالقاهرة.

من جانبه وجه غريب الشكر لمجلس ادارة الاتحاد لدعمه المتواصل للمنتخب الأولمبي من خلال تنفيذ برنامج الإعداد لنهائيات الأمم الإفريقية.