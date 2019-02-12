طاهر محمد يطير لألمانيا بسبب غضروف الركبة

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جدة - عمرو شويل يُنهى طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب إجراءات سفره لألمانيا فى الوقت الحالى، تمهيداً لإجراء جراحة هناك بعد تعرضه لقطع فى غضروف الركبة خلال أحد تدريبات الفريق. ووافق مسئولو المقاولون على سفر طاهر لضمان عودته فى أفرب وقت، خاصة أنه واحد من أهم لاعبي القوام الأساسي للذئاب. يذكر أن طاهر محمد طاهر من نجوم المنتخب الأولمبى والوطنى وكان قريبًا من الانضمام للأهلى خلال الميركاتو الشتوى الحالى إلا أن مسئولى المقاولون تمسكوا به حتى نهاية الموسم .

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