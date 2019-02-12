شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج: نور الطيب وأسرتى سبب الوصول إلى صدارة التصنيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا أن إيمان أسرته بقدراته، خاصة شقيقه الأكبر وائل فرج، ومن بعدهم زوجته نور الطيب سبب التحول فى حياته للاستمرار فى لعبة الاسكواش التى كاد أن يتخلى عنها فى بداية مشواره.
وأضاف على فرج أن مجلس إدارة دجلة وكريم درويش مدير قطاع الاسكواش حرصوا على دعمه بصفة مستمرة للوصول إلى صدارة التصنيف العالمى.
ووجه على فرج الشكر إلى أعضاء مجلس اتحاد الاسكواش وعلى رأسهم عاصم خليفة رئيس الاتحاد، الذين حرصوا على حضور حفل التكريم.
وقال، فى كلمته بحفل تكريمه بمناسبة صدارة التصنيف العالمى، إن المباريات الزوجية التى تجمعه بنور الطيب فى إطار التدريبات العادية تتميز بالجدية.
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