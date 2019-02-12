شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك: بشجع الأهلى.. وحققت ميدالية رغم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هداية ملاك بطلة مصر ونادى الصيد فى التايكوندو أنها بدأت ممارسة العديد من الرياضات قبل الاستقرار على اللعبة التى تحولت فيها إلى بطلة.

وقالت هداية فى تصريحات لقناة "أون سبورت": "بدأت ممارسة التايكوندو فى نادى الصيد وعمرى 10 سنوات، وقبلها جربت رياضات كتير أبرزها السباحة والجمباز، لكن تم الاستقرار فى النهاية على استكمال ممارسة اللعبة القتالية.

وأضافت قائلة: "أسرتى كانت تدعمنى باستمرار، وشقيقى الأكبر كان يمارس التايكوندو وهو ما دفعنى للاستمرار فى ممارسة اللعبة، حيث كان دائمًا فى التدريبات ويشارك فى بطولات دولية وعالمية ويسافر كثيرًا، وهو ما جذبنى للعبة.

وقالت بطلة مصر إنها واجهت العديد من الصعوبات خلال ممارسة التايكوندو لكنها نجحت فى التغلب عليها حتى حققت أكبر إنجاز فى مسيرتها بالحصول على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016.

وعلقت هداية ملاك على الخبر الذى نشر باليوم السابع مارس الماضى، والذى جاء فيه تحقيقها المديالية الفضية رغم الإصابة، حيث أكدت أنها توجت من قبل بفضية بطولة أفريقيا للتايكوندو على الرغم من تعرضها لإصابة فى كاحل القدم العام الماضى، حيث تحاملت على نفسها للحصول على نقاط البطولة المهمة فى تحسين تصنيفها العالمى.

واختتمت اللاعبة حوارها على قناة أون سبورت بالكشف عن ميولها الكروية بأنها تشجع النادى الأهلى، لكنها لا تتابع أخبار الفريق لانشغالها المستمر بالتدريبات والبطولات.