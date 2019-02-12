شكرا لقرائتكم خبر عن شرح الأخطاء وتخفيف الحمل.. أبرز ملامح المران الصباحى للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مرانا صباحيا خفيفا، منذ قليل، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة النجوم المقرر لها السبت المقبل، لحساب الأسبوع الــ22 بمسابقة الدورى المحلى.

المران بدأ باجتماع عقده المدير الفنى البلجيكى "سيدومير يانوفيسكى" مع لاعبى الفريق حرص خلاله على شرح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مواجهة مصر المقاصة وانتهت بالتعادل، كما حث المدرب البلجيكى اللاعبين على ضرورة استعادة مسيرة الانتصارات من أجل تحقيق مركز جيد بالمسابقة.

المران شمل تدريبات خفيفة بعد خوض تدريبات بدنية قوية خلال الأيام الماضية أبرزها التسليم والتسلم مع تقسيم الفريق لعدة مجموعات فضلا عن سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.

كما تطرق المران لخوض تدريبات على كيفية الضغط على حامل الكرة بدون ارتكاب أخطاء، واختتم بتقسيمة قام خلالها المدير الفنى بإصلاح الأخطاء التى ظهرت، والتأكيد على ضرورة تلافيها فى المباريات المقبلة.