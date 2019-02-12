شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الاسكواش: على فرج نموذج مشرف ونتمنى الاستمرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش، عن سعادته بالتفوق المصرى فى اللعبة.

وأشار عاصم خليفة خلال كلمته على هامش تكريم على فرج لاعب وادى دجلة بصدارة التصنيف العالمى، إلى أن فرج يمثل نموذجا مشرفا للشباب ومثلا يحتذى به، مضيفا أن على فرج كان يستحق الوصول لهذه المكانة التى تأخر فى الوصول إليها.

كما أعرب حسن المستكاوى رئيس مجلس إدارة وادى دجلة عن سعادته بالمكانة العالمية التى وصل إليها الاسكواش المصرى فى المنافسات الدولية.

وقال المستكاوى إن المصريين فى الاسكواش مثل ميسى فى كرة القدم، من حيث المتعة والإبداع والعالمية. وأضاف رئيس مجلس إدارة دجلة أن مصر استطاعت أن تبعد المدرسة الباكستانية عن المنافسة، خاصة بعد بطولة الأهرام التى مثلت نقلة فى تاريخ الاسكواش المصرى.

ويحتفل وادى دجلة بتربع فرج على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش، بعد تغلبه على منافسه محمد الشوربجى فى نهائى بطولة جى بى مورجان، والتى اسضافتها الولايات المتحدة الأمريكية فى يناير الماضى.

وأنهى على فرج صدارة محمد الشوربجى على التصنيف العالمى والتى دامت لـ40 شهرا.