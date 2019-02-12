صور.. جمهور الأهلى والسفير يرافقان الفريق لملعب مباراة سيمبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص عدد من أعضاء الجالية المصرية فى تنزانيا على الحضور لفندق إقامة الأهلى بالعاصمة التنزانية دار السلام من أجل مرافقة الفريق للملعب الوطنى فى دار السلام لخوض مباراة سيمبا فى بطولة أفريقيا. كما حضر أفراد السفارة المصرية بتنزانيا وفى مقدمتهم محمد جابر أبو الوفا سفير مصر فى تنزانيا وأحمد الغول سكرتير أول السفارة. ويلتقى الأهلى مع سيمبا التنزانى فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا بالملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

جماهير الأهلى

جماهير الأهلى

جماهير الأهلى فى تنزانيا

جماهير الاهلى فى فندق اقامة الاهلى

جمهور الأهلى فى فندق الإقامة

خالد مرتجي

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