شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه مالاوى وديا 8 مارس المقبل بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى المنتخب الأولمبى مع مالاوى وديا يوم 8 مارس المقبل بالقاهرة، فى إطار استعداد المنتخب لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر من العام الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

كان الدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب الأولمبى قد عرض على المجلس مواجهة مالاوى تلبية لرغبة الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب، الذى وضع فى برنامجه خوض ثلاث مباريات فى شهر مارس، حيث سيلعب مباراتين خلال المعسكر الخارجى بإسبانيا أمام هولندا وأمريكا ويسبقهما لقاء مالاوى بالقاهرة.

من جانبه وجه غريب الشكر لمجلس إدارة الاتحاد لدعمه المتواصل للمنتخب الأولمبى من خلال تنفيذ برنامج الإعداد لنهائيات الأمم الأفريقية.