شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق سعد سمير يجرى جراحة ناجحة فى المخ والعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى شقيق سعد سمير نجم الأهلى والمنتخب الوطنى، عملية دقيقة فى المخ والعين، بدأت من مساء أمس وانتهت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
ويتواجد شقيق سعد سمير فى العناية المركزة حالياً لتلقى العلاج اللازم فى أحد مستشفيات منطقة حدائق القبة، ويتواجد سعد سمير بجوار شقيقه فى ظل استبعاده من مواجهة سيمبا التنزاني المقرر اقامتها عصر اليوم فى دار السلام، ببطولة دورى أبطال افريقيا بعد تعرضه للإصابة.
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