شكرا لقرائتكم خبر عن راندا تاج تحصد ذهبية رفع الأثقال البارالمبى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت راندا تاج الدين بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة فزاع الدولية لرفع الاثقال البارالمبية التى تقام فى الإمارات بمنافسات وزن فوق 86 كجم. وقد توجت اللاعبة بالذهبية بعد منافسة والتغلب على لاعبتى نيجيريا والمكسيك. يذكر أن البعثة المصرية حققت الكثير من الميداليات خلال البطولة، عن طريق كل من، هانى عبد الهادى، وأمل محمود، وشريف عثمان، وطه عادل، وفاطمة قرنى، ورحاب أحمد، ذهبيات، بينما حقق الفضيتان جيهان عبد العزيز ومحمود عطية .

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