فرانس فوتبول تختار الأهلي ضمن أفضل 30 ناديا بالعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية تصنيف أفضل 30 ناديا على مستوى العالم.

ووضعت المجلة عددًا من المعايير والتي انطبقت على 85 ناديا على مستوى العالم، قبل أن تختصر القائمة لـ30 ناديا بينهم النادي الأهلي.

وتمثلت تلك المعايير في 10 بنود، أبرزها: النجاح الرياضي وتقديم أبطال على الصعيد العالمي، إلى جانب القيمة التسويقية والإيرادات، وموقع النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نجوم الأندية الكبار والأساطير، والجماهيرية.

واحتل النادي الأهلي المرتبة الـ٢١ في القائمة النهائية، بعدما حصل على 23 نقطة بالتساوي مع نادي سيلتيك الأسكتلندي، فيما حل في الصدارة نادي ريال مدريد متفوقا على غريمه التقليدي برشلونة، وجاء مانشستر يونايتد في المركز الثالث، وبايرن ميونيخ في المركز الرابع.

وجاءت قائمة الـ30 ناديا كالتالي: