اتحاد الكرة يكشف لمصراوي.. موعد ظهور الـvar في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط

قال عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن تقنية الـ VAR ستظهر في بطولة أمم إفريقيا المقبلة.

وأضاف عبد الفتاح من خلال تصريحات لـ"يلا كورة" اليوم الثلاثاء: "الاتحاد الإفريقي أخطرنا بأنه سيتم تطبيق تقنية الـVAR في أمم إفريقيا، البداية قد تكون من الدور الـ8 في البطولة."

وأكمل: "تطبيق التقنية في الدور الـ8 من البطولة مازال محل دراسة لكن الأمر محسوم فيما يخص الدور قبل النهائي والنهائي."

وكان الكاف قد منح مصر شرف تنظيم أمم إفريقيا بعد منافسة مع جنوب إفريقيا والتي ستقام يوم 21 يونيو على الأرض المصرية.

وتجدر الإشارة إلى في حال تم تطبيق تقنية حكم الفيديو في النسخة المقبلة فإنها ستكون المرة الأولى في تاريخ بطولات أمم إفريقيا.