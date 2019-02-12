عبد الحفيظ: سيمبا سيكون مختلف عن مباراة الذهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريق سيمبا بطل تنزانيا سيظهر بوجه مختلف عن الذي ظهر به في مباراة الجولة الماضية بدوري الأبطال، مشددًا أن قائمة الأهلي في دار السلام خالية من أي إصابات.
ويتأهب الأهلي لمواجهة سيمبا الثلاثاء لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على الملعب الوطني في العاصمة دار السلام.
وأضاف عبد الحفيظ من خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي: "مباراة اليوم ليس لها علاقة بمباراة الجولة الماضية أمام سيمبا والتي فاز فيها الأهلي بخماسية دون، هدفنا تجميع النقاط من أجل التأهل، كما أن سيمبا سيكون مختلف، الفريق سيتسلح بعاملي الأرض والجمهور بالإضافة إلى الطقس أيضًا من الحرارة والرطوبة."
واختتم عبد الحفيظ أن قائمة الأهلي المتواجدة في تنزانيا خالية من الإصابات.
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