دويدار: الزمالك يستحق الدوري.. ونادم على التفكير في اللعب للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أحمد دويدار مدافع الإنتاج الحربي، إن الزمالك يستحق التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وأضاف دويدار في تصريحات إذاعية لبرنامج "كلام في الجون": "لو نزلت الشارع وسألت أي حد أهلاوي هيقولك الدوري من حق الزمالك".

وأبدى دويدار ندمه على الرحيل من الزمالك، مشيرًا إلى أنه نادم على قرار التفكير في اللعب للنادي الأهلي وتوقيع عقود انضمامه للفريق الأحمر، وشعر بالذنب تجاه ناديه السابق الزمالك بعد توقيع عقود انضمامه للأهلي والحصول على مقدم التعاقد.

وخضع دويدار لعملية جراحية بعد إصابته في وتر أكيليس، مقدما الشكر لمن اطمأن عليه وتمنى له الشفاء.

وعن طموح فريقه هذا الموسم، أكد دويدار أن الإنتاج الحربي يستهدف التواجد ضمن المربع الذهبي في الدوري.