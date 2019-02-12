- 1/2
- 2/2
تمكن الأهلي من فرض اسمه بين كبار أندية العالم، وذلك في الاستفتاء الذي أجرته مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية واسعة الانتشار لاختيار أفضل ٣٠ ناديا في العالم.
ويواصل النادي الأهلي التحليق في سماء الأندية العالمية بنجاحاته الرياضية والإدارية والتسويقية، فهو المنظومة الرياضية الوحيدة في الشرق الأوسط التي تتمتع بعقلية احترافية، ولذلك يعتبر «نادي القرن» في قارة المواهب هو القادر على منافسة الفرق والأندية العالمية.
وقام فريق عمل المجلة الفرنسية العريقة بوضع العديد من المعايير والتي انطبقت على ٨٥ ناديا على مستوى العالم من مختلف القارات لتخرج القائمة النهائية والتي ضمت ٣٠ ناديا من بينهم النادي الأهلي الذي نجح في فرض نفسه على الترتيب النهائي ممثلا وحيدا لأندية إفريقيا والوطن العربي.
وتمثلت معايير محرري مجلة فرانس فوتبول ـ واسعة الانتشار ـ في اختيار أفضل الأندية في العالم على١٠ بنود؛ أبرزها النجاح الرياضي وتقديم أبطال على الصعيد العالمي، إلى جانب القيمة التسويقية والإيرادات، وموقع النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نجوم الأندية الكبار «الأساطير» والشعبية الجماهيرية .
واحتل النادي الأهلي المرتبة الـ٢١ في القائمة النهائية، وهو النادي الإفريقي والعربي الوحيد الذي نجح في دخول القائمة النهائية، وحصل الأهلي على ٢٣ نقطة متفوقا على عدد من أندية الدوريات الأربعة الكبرى مثل «أيه أس روما » الإيطالي و«شالكة» و«شتوتجارت» من الدوري الألماني، و«موناكو» من الدوري الفرنسي.
قائمة أفضل ١٠ أندية جاءت على النحو التالي :
ريال مدريد الإسباني جاء في المرتبة الأولى، فيما حل غريمه التقليدي برشلونة في المركز الثاني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي جاء في المركز الثالث، بينما احتل بايرن ميونخ الألماني المركز الرابع، وليفربول الإنجليزي احتل المركز الخامس، أما يوفنتوس الإيطالي فاحتل المركز السادس، وباريس سان جيرمان الفرنسي جاء في المركز السابع، وتشلسي الإنجليزي ومانشستر ستي وأرسنال في المراكز من الثامن إلى العاشر على الترتيب.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يواصل التحليق في سماء الأندية العالمية باستفتاء مجلة «فرانس فوتبول» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.