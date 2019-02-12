زيادة وأية والبرعى يحصدون المراكز الأولى فى البطولة الدولية للفروسية

الفروسية " أرشيفية "

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

فاز الفرسان محمد طاهر زيادة ومحمد أسامة البرعى وأية توفيق بالمراكز الأولى فى الارتفاعات الثلاثة المختلفة فى البطولة الدولية التى اختتمت مؤخرا بنادى الفروسية بالقوات المسلجة بمدينة نصر والتى بلغت قيمة جوائزها 660 الف جنيه، حيث حصل محمد طاهر زيادة على المركز الأول فى الارتفاع الصغير ، ثم أحرزت أية توفيق المركز الأول فى الإرتفاع المتوسط ، وكان محمد أسامة البرعى على موعد للاحتفال بفوزه بالمركز الأول فى الإرتفاع الكبير.

قال اللواء سيد معوض المدير الفنى للاتحاد والقائم بأعمال المدير التنفيذى انه لأول مرة تظهر الفتيات على منصات التتويج، بحصول هيا البرعى على المركز الأول فى الإرتفاع الصغير فى اليوم الأخير وأية توفيق على المركز الأول فى الإرتفاع المتوسط فى اليوم الأول، مشيرا إلى أن العنصر النسائى أصبح له تواجدا قويا فى البطولات الدولية ، وليس مجرد المشاركة فقط ، بل ينافسن على البطولة وسط

كوكبة الفرسان المصريين الدوليين بشراسة، مؤكدا ان المهنظس عشام حطب رئيس مجلس ادارة الاتحادين النصرى والافريقى وعضو الاتحاد الدولى للكلا قام بتطوير مسابقات الاتحاد فنيا بما ينعكس على النستوى الفنى للفرسان فى البطولات المختلفة.

أضاف إن اهم مظاهر البطولة هذا العام فوز أيمن ممدوح عباس نجل ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق بالمركز الثالث فى الإرتفاع الصغير فى اليوم الأول للبطولة ، وقام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى حضر منافسات اليوم الأول بتسليم نحل رئيس الزمالك السابقة الجائزة وسط احتفالية زملكاوية من الفرسان المشاركين فى البطولة وأولياء الأمور.