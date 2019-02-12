الأهلي يدرس زيادة قيمة الاشتراك بفرع التجمع الخامس

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

حضر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جانبًا من اجتماع لجنة التسويق لفرع النادي الرابع بالتجمع الخامس، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وعضوية إبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي، أعضاء المجلس،

والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتسويق الفرع الجديد، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بعدما تقدم للاشتراك في فرع التجمع الخامسأكثر من ألف عضو.

قدمت اللجنة تصورًا شاملًا للخطة الموضوعة، للانتهاء من المرحلة الأولى من الإنشاءات للفرع الجديد في أقرب وقت ممكن، كما تدرس اللجنة رفع سعر الاشتراك لفرع الأهلي بالتجمع الخامس، التي تبلغ 200 ألف جنيه، بعد الإقبال المتزايد على طلبات الاشتراك للأعضاء في الفترة الأخيرة.