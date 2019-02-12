الأهلي يحارب الرطوبة في تنزانيا ببرنامج غذائي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

أعد الدكتور هاني وهبة، إخصائي التغذية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجاً خاصاً على مدار الأيام الماضية للاعبي الفريق يتعلق بتناول الوجبات والسوائل؛ لتجنب أثار الرطوبة المرتفعة في تنزانيا.

ويلتقي الأهلي مع «سيمبا» على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار

السلام في الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت تنزانيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوصى الدكتور هاني وهبة بالتنسيق مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق اللاعبين

بضرورة شرب كميات كافية من المياه والعصائر؛ لتجنب تأثير الرطوبة المرتفعة في دار السلام.

كما أوصى الدكتور هاني وهبة بزيادة النشويات في الوجبات بجانب السوائل التعويضية التي تضم نسبة سكر عالية وكذلك الفاكهة التي تقوم بتعويض السوائل في الجسم وتُنشط الدورة الدموية خلال عمليات الجري في التدريبات وقبل لقاء اليوم أمام «سيمبا».