وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائي مع المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة

وزير الشباب والرياضة مع المستشار الثقافي الصيني

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم:



التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان الوزارة، السيد شوه يوه وين المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة؛ لبحث التعاون الثنائي في مجالى الشباب والرياضة.

تناولت المباحثات طرح عدد من الموضوعات لوضع رؤي جديدة في مجالات التعاون بين الجانبين المصري والصيني فى الفترة المقبلة من خلال البرامج والمشروعات المشتركة، والعمل على تبادل الخبرات بين الطرفين، وتوطيد سبل التواصل بين الشباب المصري ونظرائهم في الصين بتفعيل أسابيع الإخاء الشبابية بين البلدين.

ومن جانبه، قدم المستشار الثقافي الصينى الدعوة إلى وزير الشباب والرياضة لزيارة رسمية للصين خلال شهر مارس المقبل لتبادل الرؤي وأوجه التعاون مع مسئولي