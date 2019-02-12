لاعب يمني يتوج ببطولة البحرين الدولية لكرة الطاولة تحت سن 15 عاما

توج لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة إبراهيم جبران، بلقب بطولة البحرين الدولية تحت 15 عام بعد فوزه في اللقاء النهائي على نظيره الإيراني محمد أمين صمدي بثلاثة اشواط مقابل شوطين.

وخلال المباراة حسم جبران الشوطين الأول والثاني بنتيجة 11 / 7 ، و 12 /10 قبل أن يعدل الإيراني صمدي النتيجة بفوزه في الشوطين الثالث والرابع بواقع 11 /5 و 11 / 9، ليعود جبران ويحسم الشوط الفاصل بـ12/ 10 ليحرز المركز الأول والميدالية الذهبية.

وكان جبران تصدر مجموعته الخامسة في التصفيات بفوزه على اللاعب البحريني محمد خان ، والاسكتنلدي تشين، ليتأهل لثمن النهائي.

وتأهل جبران إلى ربع نهائي البطولة بتجاوزه لاعب بحريني بنتيجة 3 /1، ليقابل المصري وائل ياسين ويتغلب عليه بواقع ،3 /1، وفي نصف النهائي واجه المصري ياسين جابر وفاز عليه 3/صفر.

كما شارك لاعب منتخب الطاولة جبران في فئة الأشبال وتأهل إلى ربع النهائي، حيث تصدر مجموعته بعدما فاز في الدور التمهيدي على لاعب البحرين 3 /صفر قبل أن يفوز على لاعب السويد بذات النتيجة، وعلى الهندي 3/1.

وفي دور الستة عشر تأهل جبران على حساب لاعب بحريني البحرين قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام الإيراني نافيد.

