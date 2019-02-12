رياضة | المنتخب الأوليمبي يواجه مالاوي ٨ مارس بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الأوليمبي يواجه مالاوي ٨ مارس بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي المنتخب الأوليمبي مع مالاوي وديا يوم ٨ مارس المقبل بالقاهرة، في إطار استعداد منتخبنا لبطولة الأمم الإفريقية تحت ٢٣سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر من العام الجاري والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وكان الدكتور كرم كردي عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف علي المنتخب الأولمبي قد عرض علي المجلس مواجهة مالاوي تلبية لرغبة الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب الذي وضع في برنامجه خوض ثلاث مباريات في شهر مارس حيث سيلعب مباراتين خلال معسكر الخارجي باسبانيا أمام هولندا وأمريكا ويسبقهما لقاء مالاوي بالقاهرة.

من جانبه وجه غريب الشكر لمجلس ادارة الاتحاد لدعمه المتواصل للمنتخب الأولمبي من خلال تنفيذ برنامج الإعداد لنهائيات الأمم الإفريقية.