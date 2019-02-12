رياضة | كل نتائج الأهلي في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا قبل موقعة سيمبا (تفوق كاسح)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل نتائج الأهلي في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا قبل موقعة سيمبا (تفوق كاسح) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية ضد فريق سيمبا التنزاني على "الملعب الوطني" في العاصمة التنزانية "دار السلام"، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدخل الأهلي مباراة اليوم متربعًا على قمة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط جمعها من (انتصارين - تعادل)، بينما يحتل فريق سيمبا التنزاني المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من (فوز - هزيمتين).

ويتسلح الأهلي في مواجهته ضد سيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء، بتفوقه التاريخي خلال مباريات الجولة الرابعة خلال مشاركاته السابقة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سبق وخاض المارد الأحمر منافسات تلك الجولة 15 مرة، حقق الفوز في 8 مناسبات، وخسر في مباراتين، وتعادل في 5 مباريات، وسجل 17 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

وطوال تاريخ الأهلي في مشوار دوري أبطال إفريقيا منذ بداية نظام دور المجموعات، لعب المارد الأحمر الجولة الرابعة من المجموعات خارج ملعبه 9 مرات، فاز 3 مرات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في مباراتين..

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير نتائج مواجهات الأهلي ضد الأندية الإفريقية بالجولة الرابعة في دوري الأبطال:

- 1999: الأهلي 2 - 0 هارتس أوف أوك الغانى

- 2000: الأهلي 3 - 1 جان دارك السنغالى

- 2001: الأهلي 2 - 1 أسيك أبيدجان الايفوارى

- 2002: الأهلي 0 - 0 مازيمبى الكونغولي

- 2005: الأهلي 0 - 0 اياكس كيب تاون الجنوب إفريقى

- 2006: الأهلي 4 - 0 أشانتى كوتوكو الغانى

- 2007: الأهلي 0 - 1 الترجى التونسى

- 2008: الأهلي 1 - 0 ديناموز الزيمبابوى

- 2010: الأهلي 1 - 1 شبيبة القبائل الجزائرى

- 2011: الأهلي 0 - 0 مولودية الجزائر

- 2012: الأهلي 1 - 1 تشيلسى الغانى

- 2013: الأهلي 1 - 0 ليوبارد الكونغولى

- 2016: الأهلي 1 -0 الوداد المغربى

- 2017: الأهلي 0 - 2 الوداد المغربى

- 2018: الأهلي 1 - 0 تاونشيب البوتسوانى