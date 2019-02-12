رياضة | مدرج كامل لجمهور الأهلي أمام سيمبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرج كامل لجمهور الأهلي أمام سيمبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا مع مسئولي سيمبا التنزاني على تخصيص مدرج بالملعب الوطني بدار السلام للجالية المصرية.

وجاء الاتفاق لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، خاصة أن الأهلي قام بنفس الخطوة مسبقا في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة السابقة بملعب برج العرب بالإسكندرية والذي فاز به الأهلي بخماسية نظيفة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت تنزانيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

بشرى سارة للأهلي أمام سيمبا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي أن جميع اللاعبين جاهزون تماماً لخوض مباراة سيمبا اليوم ، موضحاً أن قائمة الفريق المتواجدة في تنزانيا تخلو من أية إصابات.

وأشار مدير الكرة إلى أن الأهلي تدرب مرتين في تنزانيا منذ وصوله العاصمة دار السلام صباح الأحد، مؤكداً أن الفريق لا توجد به أية إصابات في تنزانيا، فيما يؤدي اللاعبون المصابون الذين لم يسافروا مع الفريق برنامجاً تأهيلياً وعلاجياً بالقاهرة.

الأهلي: لا بديل عن دوري أبطال إفريقيا

أكد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا أن الفريق جاهز لتقديم عرض قوي ونتيجة جيدة أمام سيمبا اليوم من أجل العودة للقاهرة بالثلاث نقاط والصعود بنسبة كبيرة لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت تنزانيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار المهندس خالد مرتجي إلى أن الأهلي يلعب دائماً على الفوز بفضل خبرات وقدرات لاعبيه الفنية العالية، مُشيراً إلى أنه التدريبات الماضية أظهرت مدى حماس وإصرار اللاعبين ورغبتهم في الفوز اليوم؛ لمواصلة الانتصارات التي يُحققها الفريق خلال الفترة الماضية في الدوري وإفريقيا.

وأوضح أنه أبلغ محمود الخطيب أن الأمور هادئة ومستقرة للغاية في البعثة، وأن جميع اللاعبين عازمون على تقديم عرض قوي اليوم والفوز من أجل استكمال رحلة استعادة اللقب الإفريقي لإسعاد الجماهير الأهلاوية التي تؤازر الفريق في كل مكان وزمان.

مارتن لاسارتي يتحدث عن إصابات الأهلي المزعجة والفوز على سيمبا

أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الفوز على سيمبا في مباراة اليوم ببطولة إفريقيا، موضحاً أن فريقه يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرات العالية التي تؤهلهم للفوز رغم الظروف الصعبة التي يواجهها الفريق في رحلات إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت تنزانيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد مارتن لاسارتي أن الفريق والجهاز الفني درسوا المنافس التنزاني جيداً من خلال متابعة عدة مباريات محلياً وإفريقياً، رافضاً التعويل على مباراة الجولة الثالثة أمام سيمبا ببرج العرب والتي فاز فيها الأهلي بخماسية نظيفة لأنها أصبحت من الماضي.

وتابع لاسارتي: "علينا ألا نُفكر كثيراً في الماضي.. فنحن نعيش الحاضر، لذا علينا التفكير بجدية في لقاء اليوم والعمل بشكل قوي من أجل الفوز والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط لاستكمال رحلة الفوز باللقب الإفريقي".

وأوضح مارتن لاسارتي أن الغيابات التي تضرب الفريق للإصابات أمر مُزعج لكن الجهاز الفني يتعامل معها بشكل جيد من خلال الاستعانة بالبدائل التي تؤدي على أفضل ما يكون؛ بدليل أن الفريق يُحقق نتائج جيدة في الفترة الأخيرة محلياً وإفريقياً رغم هذه الإصابات.

لقطة رائعة من مارتن لاسارتي مع "عمال" الأهلي

حرص الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفني للنادي الأهلي على مساعدة عمال غرفة خلع الملابس بحمل معداته بنفسه استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي تدريبه الأخير عصر أمس على الملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام استعداداً لمواجهة سيمبا اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

فرص الأهلي في لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم

يمكن للنادي الأهلي التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا إذا فاز على سيمبا التننزاني اليوم مع تعثر شبيبة الساورة الجزائري على ملعبه أمام فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويلعب الأهلي مع سيمبا في تنزانيا في الساعة الثالثة عصر اليوم بينما يستضيف الساورة نظيره فيتا كلوب في الساعة التاسعة مساء اليوم.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن فيتا كلوب الكونغولي ثم سيمبا في المركز الثالث بـ3 نقاط وخلفه شبيبة الساورة الجزائري بنقطتين.

ويكفي الأهلي – بشكل عام - 4 نقاط فقط من 3 مباريات مقبلة في دور المجموعات للتأهل رسميًا بصرف النظر عن نتائج المنافسين.

ويتأهل الأهلي لربع النهائي إذا فاز على سيمبا اليوم وخدمته الظروف بتعادل جديد بين شبيبة الساورة وفيتا كلوب أو فوز الأخير خارج أرضه في الجزائر.

الساورة يستضيف فيتا كلوب.. والأهلي ينتظر الهدية الكونغولية

يستضيف نادي شبيبة الساورة الجزائري في الساعة التاسعة مساء اليوم نظيره فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل شبيبة الساورة مع فيتا كلوب بنتيجة 2-2 في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي المصري ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بينما سيمبا في المركز الثالث بـ3 نقاط خلف فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط ومتفوقًا على شبيبة الساورة الجزائري صاحب المركز الأخير بنقطتين.

ويسعى الأهلي إلى تكرار الفوز على سيمبا على أمل تعثر شبيبة الساورة أمام فيتا كلوب والذي يضمن تأهل القلعة الحمراء إلى دور الثمانية مباشرة.

وفاز الأهلي على سيمبا بخماسية نظيفة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، كأكبر انتصار في تاريخ مشاركات النادي بمرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا منذ تعديل لائحة البطولة في نسخة 1997.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجايي

الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون المنافسة على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 8 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 39 نقطة

4- الإنتاج الحربي 31 نقطة

5- مصر المقاصة 31 نقطة

6- المقاولن العرب 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- الإسماعيلي 24 نقطة

11- حرس الحدود 24 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 22 نقطة

14- الداخلية 21 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

أغلى المدربين في الدوري المصري

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه