اونلاين | بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا كورة ستار رابط يلا شوت الاهلي وسيمبا بث مباشر الآن Live ماتش الاهلي وسيمبا يلا شوت

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يهتم الكثير من جمهور كرة القدم فى مصر والعالم العربى بمتابعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، وهى المباراة الهامة والأخيرة من مباريات الذهاب من المجموعة الرابعة، فى الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2019، وتذاع المباراة بث مباشر بشكل حصري على قنوات مفتوحة وقنوات مشفرة، وهناك الكثيرين لا يمتلكون الاشتراك فى هذه القنوات، ويبحثون عن قنوات مفتوحة سواء على القمر المصري النايل سات، أو الأقمار الأخرى، وعبر موقع نجوم مصرية، سننشر لكم بعض هذه القنوات التى ستنقل المباراة علي الهواء مباشرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ستذاع مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم بث مباشر على قناة bein sports HD1 الرياضية، كما ستقوم قناة التليفزيون المصري الأرضية قناة المصرية الثانية وهى قناة ارضية وقناة النيل الرياضية، وذلك بعد منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” حق بث المباريات مجانا للفريق صاحب الأرض والجمهور المقام بها المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ستذاع مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم بث مباشر على قناة bein sports HD1 الرياضية، كما ستقوم قناة التليفزيون المصري الأرضية قناة المصرية الثانية وهى قناة ارضية وقناة النيل الرياضية، وذلك بعد منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” حق بث المباريات مجانا للفريق صاحب الأرض والجمهور المقام بها المباراة.

موعد مباراة ه الأهلي امام سيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة

سيواجه الأهلي سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2019 يوم الثلاثاء الموافق ل12 فبراير 2019، حيث ستقام المباراة في تنزانيا ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، وسيلعب الأهلي أمام سيمبا التنزاني فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش، وفى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر، وفي الساعة الرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد سيمبا التنزاني

ستذاع مباشرة مباراة الأهلى و سيمبا التنزانى في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2019 على قناة beIN SPORTS HD 2 الرياضية، مع المعلق الرياضى ععلي محمد علي.

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي ضد سيمبا التنزاني

ترددات القنوات المفتوحة وهي بعض القنوات الأجنبية، الناقلة لمباراة الاهلي ضد سيمبا التنزاني مجانا فى دوري أبطال إفريقيا 2019.

– قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

– تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

– تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

– تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

– تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

– تردد قناة Arena Sport على القمر ايوتلسات ترددها 11512 معدل الترميز 3000 استقطاب غمودى

– تردد قناة idman على القمر azerspace 46 E ترددها 11169 معدل الترميز 20400 استقطاب أفقى.