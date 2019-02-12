اونلاين | كووورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلى الافريقية اليوم بث مباشر | مباراة الاهلى وسيمبا بث مباشر youtube | يلا شوت Al Ahli

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ومن المتوقع أن يدفع لاسارتى بتشكيل مكون من : محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي على معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هانى، وفى الوسط عمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وناصر ماهر ورمضان صبحي وفى الأمام جونيور أجاى.